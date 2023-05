Rootsi kuningas andis Pärdile üle auhinna Polar Music

"Ajal, mil paljud meist tunnevad end eksinu ja üksikuna, kui maailmas kasvavad lõhed, viitab minu isa muusika inimlikkusele, asjadele, mis meid ühendavad, mitte ei lahuta. Tema looming kutsub üles armastusele, empaatiale, mõistmisele. Arvo Pärt on öelnud: "Maailmaparandamine ei alga mitte teisest maailma otsast, vaid sinust enesest. Millimeetri haaval. Mida tähendab üks millimeeter noodipaberil? Milline relv see on, kui see on õigesti välja mõõdetud? See ei pea olema ainult heliloomingu kool, vaid hinge voolimise kool."