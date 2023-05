Mida kõvem rallisõitja, seda rohkem minimudeleid tehakse tema võistlusautost. Näiteks Ott Tänaku ralliautodest on valminud juba kümneid mudeleid ja need on kollektsionääride seas väga hinnas. Veebiajakirja rally.ee initsiatiivil valmis koopiamudel nüüd ka Lääne-Viru noore rallitalendi Jaspar Vaheri võistlusautost. Mudelid lähevad krõbeda hinnaga, 500 eurot tükk, ka müüki ning saadud tulust osa antakse rallimehele toetuseks.