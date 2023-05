Jahimees: karusid metsaraie ei häiri, aga neil pole enam territooriume, mida jagada

Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak rääkis, et karusid on lihtsalt nii palju siginenud, et nad ei mahu metsa ära. "Paljud süüdistavad metsaraiet ja inimtegevust," kõneles ta. "Põhjus pole tegelikult selles. Metsi on alati raiutud ja inimesed on alati metsas toimetanud. Karusid sellised asjad ei häiri."

Jahimees selgitas, et karule pole paksu metsa vaja isegi talveuneks. "Tema toimetab seal, kus on süüa," sõnas ta. "Raiesmikud meeldivad talle muide väga. Ja sügisel on ta raske valiku ees, sest tublid põllumehed on külvanud ühele poole teed hernest ja teisele poole maisi, ning karuotil on tükk tegemist, et välja mõelda, kummale põllule sööma minna."