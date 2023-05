Kas Lillepuu putitas siis autot või käis hoopis võlga sisse nõudmas?

Janar Lillepuu tunnistas 24. mail, et ta saatis tõepoolest kannatanule sõnumi, mille sisuks oli see, et kannatanu majal lüüakse aknad sisse, maja pannakse põlema ja pereisa pannakse auto taha lohisema. "Sellepärast saatsin, et kannatanu lubas telefonikõnes mu maja põlema panna ja naise läbi n...a. Ja see polnud esimene selline kõne. Kannatanu on koos sõpradega mulle varemgi helistanud ja rääkinud, et kuidas meid maha lüüakse ja ära vägistatakse. Kahjuks ei võetud kõnede lindistusi uurimismaterjalide hulka," rääkis Lillepuu.