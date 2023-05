Jäneda on lillehuviliste ja laadaliste ootel

Aia- ja lillepäevade peakorraldaja Enno Must ütles, et lisaks Eesti taimekasvatajatele ja aianditele täiendavad kauplejatele ridu tulijad Lätist ning Leedust.

Igal täistunnil toimuvad müstikat täis Jäneda lossis ekskursioonid ja vaadata on seal olevad näitused. Enno Must kinnitas, et ehkki käimas on sügiseks valmiva hotelli ehitus, millega antakse uus elu vanale postimajale, ehitustööd laadalisi ei sega.