See kehtib nii õpilasmaleva kui ka üliõpilaste ehitusmaleva kohta. Kogenud malevlased räägivad, et seltsielu tuli kõigepealt ja siis vaadati, kas muuks ka aega jäi, aga see polnud siiski reegel, sest oli ka rühmi, kus keskenduti töö tegemisele ja raha teenimisele.