See ei ole päris see personaalne riik, millest valitsus räägib, püüdes digitaalsete teenuste kaudu inimeseni jõuda. Selle riigimudeli olen ma loonud ise oma peas ja viin seda järjekindlalt ellu. Selge see, et ma ei ole oma otsustes täiesti vaba, aga personaalselt mina ise saan palju teha oma käekäigu huvides. Soovitavalt ennetavalt, mitte tagantjärele tarkusena. Rege rautan suvel ja vankrit kõpitsen talvel.