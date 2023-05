Eluasemelaenuturg jätkab mõistlikumal kursil

Elukalliduse tõus, kerkivad intressimäärad ja majanduse ebakindel väljavaade on kahandanud inimeste võimet ja soovi laenuga eluase soetada. Nõudlus eluasemeturul hakkas vähenema juba 2022. aasta kolmandas kvartalis. Selle aasta esimesel neljal kuul andsid pangad uusi kinnisvaratagatisega eluasemelaene välja 22 protsenti vähem kui aasta tagasi. Seega jäi uute laenude arv pandeemiaeelse ehk 2018.–2019. aasta taseme lähedale. Seejuures on uute eluasemelaenude maht tänavu esimeses kvartalis kahanenud suhteliselt rohkem kui eluasemetehingute koguväärtus, mis viitab sellele, et rohkem tehinguid on rahastatud omavahenditega.