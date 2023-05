1991 ⟩ Rakvere Waldorfi kooli eelkäija oli vabakooli selts

Asutajaliikmeteks olid 23 lastevanemat, kelle lapsed käisid huvikooli Kaur mängukooli rühmas. Selts võttis endale ülesandeks luua uus kool, mis lähtuks Steiner-kooli õppeprogrammist. Rõhutati, et kool peab oma tegevuses olema võimalikult ideoloogiavaba – eks nõukogude ajast pärit inimesi häiris just see, et isegi füüsikat või geograafiat ei saadud õpetatud ilma ideoloogilise varjundita, mis siis veel ajaloost rääkida. Küsite, mis seos oli füüsikal ja ideoloogial. Aga selline, et nõukogudeaegse kooliraamatu põhjal ei leiutanud raadiot mitte Guglielmo Marconi, vaid venelane Popov ja isegi auruveduri olevat leiutanud keegi Vene talupoeg, mitte George Stephenson.