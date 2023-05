Malev annab noorele võimaluse tutvuda lähemalt tööeluga

Rakvere linnas, Tapa, Kadrina ja Väike-Maarja vallas on registreerimine lõppenud ning kõik malevakohad täis. Airi Raus, kes veab maleva toimetamisi eest Kadrina valla, tõdes, et nüüd ootavad ees töövestlused. 20 kohale kandideeris 22 noort ning eestvedajad loodavad leida kaks lisakohta, et kõik soovijad pääseksid suvel malevasse. Raus sõnas, et reklaami pole olnud malevale vaja teha, noored hoiavad ise silma peal, millal end sinna registreerida saab. Paljud noortest soovivad ennast juba maleva lõppedes järgmiseks aastaks kirja panna.