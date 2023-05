Pilootprojekti raames lammutati kortermaju

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on kvaliteetse ruumiloome seisukohast ja piirkondade eluasemeturu tasakaalu viimiseks oluline alakasutatud ja väheväärtusliku kinnisvara hulga vähendamine. "Teame, et eriti terav on probleem täna Ida-Virumaal. Siin on vajalik nii riigi abi kui ka omavalitsuste enda initsiatiiv, et probleemsed objektid saaksid likvideeritud, tulemuseks ilusam linnapilt ja paremad elutingimused kohalikele inimestele," märkis minister. "Projekt sai ellu kutsutud, et vaadata, kuidas võiks lahendus koostöös välja näha," lisas ta.