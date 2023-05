Piimakarja loomade tervist hinnatakse Laekveres uudse tehnoloogia abil

Siim Siiman, kes on Laekvere PM OÜ loomakasvatusjuht, ütles et ettevõttelt on varemgi seadmeid ostetud. "Kui tuli pakkumine katsetada HerdVisioni kaamerat, olime loomulikult nõus," sõnas Siiman. Esialgu jääb seadeldis Laekverre suve lõpuni ning siis otsustatakse, kas hakatakse uudset lahendust edasi kasutama.

Seadeldise näol on tegu Inglismaal välja töötatud tootega, mille arendaja on pikaaegse kogemusega veterinaararst. Koosneb see 3D-kaamerast, mis teeb paaril korral päevas loomast pildi ning saadab andmed pilveserverisse. Et andmekogu oleks korras, on igal loomal kõrvas kiip, tänu millele tekib iga looma kohta unikaalne andmebaas. Tehnoloogia suudab praegu hinnata kahte parameetrit: looma kehakonditsiooni kolme punkti skaalal (üle-, ala- või normtoitumine) ja looma liikuvust. Mõlema parameetri muutuste puhul tuleb loomakasvataja arvutisse või nutiseadmesse häire, mille puhul saab kohe operatiivselt looma kontrollida. Selline lahendus aitab vähendada kulutusi looma ravile.