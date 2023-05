Maakonnas on püütud üle tuhande üraski

Tänavu algas kuuse-kooreüraski lendlus paiguti juba aprilli keskel. Nüüdseks on üraskitel haude rajamine täies hoos. Soojemates paikades on koore alt leitud juba toitumist alustanud üraskivastseid. Vaatlusandmete põhjal on üraskitel haue kõikjal juba rajatud ja esimese põlvkonna valmikute lendluse intensiivsus vähenemas. Lääne-Virumaal on aprillist saati loendatud püünistes kokku 1327 üraskit. Kõige rohkem on kahjureid kätte saadud Võrumaal, kus loendatud isendeid on praeguse seisuga 30 364 tükki.