Palmse mõisa kärner Jaak Kaasiku kõneles, et vanadest dokumentidest saab lugeda, milliseid taimi omal ajal Palmse mõisas kasvas, ning töö kõikide nende liikide taas mõisasse toomiseks käib.

"Taastame kunagise hiilguse ja igapäevaelu," sõnas pool aastat Palmses kärneriametis olnud Kaasiku ja lisas, et praegu on puudu mitu palmi, mis peaks juba kohe-kohe saabuma. Ka olevat puudu suvelilli. Kui mõisas endise taimehiilguse taastamine käsile võeti, oli puudu umbes 70 liiki, nüüd on puudu vaid umbes kolmkümmend.