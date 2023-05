Kungla lasteaias võeti põllumajandus tõsiselt käsile

Kungla lasteaia õunapuuaias uhkeldab reedest 3 x 6 meetrit suur kasvuhoone. Lasteaia rohenäpud mõtlesid, et kasvuhoonet läheb tarvis nii taimede kasvatamiseks kui ka külmal ajal toimetamiseks ja töötubade korraldamiseks. Kasvuhoone soetamiseks küsis lasteaed abi PRIA-lt. Osa rahast kinkisid aasta algul sünnipäeva pidanud Kungla lasteaiale külalised ning osa tuli lasteaia enda rahakotist. Kasvuhoone läks maksma veidi üle 2400 euro. "Kasvuhoone on automaatselt avanevate akendega," kirjeldas lasteaia direktor Liidia Bobkova. Peagi valmib ka kasvuhoone põrand ja saabki taimekasvatusega pihta hakata. Tegelikult on taimekasvatusega juba ammuilma algust tehtud ning tomatid ja kurgid ette kasvatatud.