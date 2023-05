Tapa vald alustas sotsiaaltöötaja Sirje Salura juhtumi kohta distsiplinaarmenetlust

Sotsiaaltöötaja ei teavitanud maja omanikku, Eesti Raudteed, et kõnealuses majas elamisõigust omav ja valla eestkoste all olev vanaproua on hooldekodus juba pikemat aega ning lasi oma kunagisel koolikaaslasel Toivo Tähel majas rahulikult elada. Tänaseks on maja vabastatud ning ootab lammutamist.

Foto: Ain Liiva