Juuni 9. kuupäeval peetakse Rakvere kultuurikeskuses teatri Karakter 10. sünnipäeva. Karakteri juht Ivo Leek (IL) ja teatri põhilavastaja Tiit Alte (TA) võtsid aega jutuajamiseks.

Karakter saab kümneseks. Võiks ju arvata, et lihtsalt kümme aastat on näiteringi tehtud, aga tegelikkus on midagi enamat.