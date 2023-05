Linnapäevadel kohtuvad julged linnakodanikud

Kogukonna liikmete ja rahvaesindajate vahel peab olema avatud suhtlus, sellest algab tõeline kogukonnatunne – just nõnda võiks kokku võtta linnakodanike seltsi juhtmõtte. Seltsi liikmed ei tee sellest saladust, et näevad suurte eeskujudena Tallinna Uue Maailma, Kalamaja ja Telliskivi linnaosas ligi kakskümmend aastat tagasi aktiivselt juurduma hakanud kogukonnamudeleid.

Nimetusel «miniarvamusfestival» on mõistagi seos Paides kanda kinnitanud suure arvamusfestivaliga. «Ma ei oska talle muud nime anda. See on meil selline miniformaat. Soovime selle hästi ära teha, aga mitte võtta ka liiga suurt ampsu,» selgitas RLS-i juhatuse liige Laila Talunik.