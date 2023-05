"Väga hästi läheks siis, kui oleks 20 kandidaati," vastas talle Tapa vallavanem Valdo Helmelaid ja tunnistas siis, et tegelikke huvilisi on oluliselt vähem. Virumaa Teatajale teadaolevalt soovis seda ametit kuus inimest.

"Meid on konsulteerinud ja seda värbamisprotsessi läbi viinud Fontes. Me oleme ostnud nendelt teenuse. Kaks viimast kandidaati on nüüd finišisirgel. Järgmine nädal nendega viiakse siis läbi testid ja antakse meile testi tulemused teada 2. juunil. Siis saab ka otsuse teha," lubas ta.