Mõlemal kirikul on tellingutes põhja- ja läänekülg, mis tänavu suvel üle krohvitakse ja seejärel värvitakse. Pikal tänaval asuval Rakvere Kolmainu kirikul on plaanis üle värvida ka torn.

"Rakvere kiriku fassaadiga on tegeletud juba vähemalt kümme aastat, et selle remondiks rahastust leida," rääkis õpetaja Tauno Toompuu. "Kõik ju näevad isegi, millises seisus see on. Fassaadi remonti on oma "katuserahaga" toetanud riigikogu poliitikud, aga sellest muidugi ei piisa. Võimalus avanes hoopis tänu sellele, et eelmine valitsus eraldas muinsuskaitseametile kaks korda rohkem raha õigusvastaselt võõrandatud hoonete renoveerimiseks. Kuna raha oli rohkem kui eelmistel aastatel, saime viimaks ka meie oma taotlusele positiivse vastuse."