Laupäeva hommikul kell 9 on kavas tähelepanu äratamise sõit. Traditsioonilise sõiduga läbi linna antakse inimestele märku, et pole mõtet magada – linnapäevad on alanud. Eelmistel aastatel on seda tehtud erinevate sõidukitega, tänavu sõidetakse mootorratastel.