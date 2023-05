"Kevadtorm läks suurepäraselt ja iga järgnev Kevadtorm on eelnevast parem. Kõige populaarsem osaleja oli sellel aastal ilm. See on olnud suurepärane, sellist Kevadtormi ei mäleta mitte keegi," ütles Eesti diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm. "Loomulikult kõik asjad, mida me tahtsime teha taktikaliselt, läksid korda ning õnnestusid täpselt nii, nagu me arvasime ja plaanisime."