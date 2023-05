Nädala kaja: vati sees kasvanud põlvkond

Miskipärast jäi katseaiandus pikkadeks aastateks soiku ja nüüd on vahva näha, et lasteaedades on üha enam hakatud tegelema potipõllundusega. Veel rohkem teeb südame soojaks, kui lasteaia õue pannakse püsti kasvuhoone. Hariduse valdkonnas esitatakse tihtilugu küsimus, miks ja mida noortele õpetada. Aga mis siis, kui õpetaks elu ennast? Seda, kuidas see käib ja milline on.