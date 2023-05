Velli Ehasalu sõnul sõltub käitumismustritesse sukeldumisel palju sellest, kui teadlik on inimene iseendast, kui palju suudab märgata oma keha, käitumist ja tundeid. Märkamine on spetsialisti sõnul oluline selleks, et reaktsioonidel sabast kinni saada. Ehasalu märkis, et muutuste juhtimiseks läheb vaja ausust ja julgust. Terapeut enda kliente lõputult ei poputa ja saab olla neile tööriistaks eesmärgi saavutamisel. Töö peab igaüks ikkagi ise ära tegema ja teinekord võib sellest kujuneda teekond Ameerika mägedel.