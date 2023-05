Rakvere juuksureid tabas ilufestivalil medalisadu

Paaril päeval nädalas Rakveres juuksuritööd tegev meister Olga Frolova tõi Kuldselt Pääsukeselt kolm autasu. Moodne juukselõikus ehk mullet tuli nii hästi välja, et pälvis maksimumpunktid. Juuksurite sõnul on mullet praegu väga populaarne soeng. Loomulike lokkidega noormehel lõikas Frolova kõrvade juurest juuksed lühikeseks ning sättis soengu nii hästi vormi, et üks Läti kohtunikest ei jõudnud tulemust ära kiita.