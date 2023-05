Vanahärra restaureeris uuele elule haruldase "sakslase"

Vilude perekond on teada-tuntud tehnikahuviliste seltskond – Vello poeg Reigo Vilu on restaureerinud hea hulga vanemaid tsikleid. "Meil on kahe peale kuuri all 38 mootorratast Jawa ja ühele vanale traktorile International tahaks veel ka hinge sisse puhuda," tõdes Vello Vilu. "Pärast 70. eluaasta täitumist lõi mulle välk sisse – võtsin pähe, et taastan "sakslase". Ja pärast poolteist aastat tööd siin see on."