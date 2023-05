Lähipäevil võib hoovihma sadada

Ööl vastu esmaspäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 6-12 kraadi. Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub valdavalt lääne- ja loodetuul 5-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 14-19, tuulepealsel rannikul kuni 11 kraadi.

Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, öö hakul põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-10 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.