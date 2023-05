Kahel volleplatsil peetud turniiril osales kuus võistkonda, mille koosseisud loositi. Kes võitis, see polegi nii tähtis – oluline oli mängurõõm ja tõsiasi, et Tamsalu kesklinnas kultuurimaja pargis on nüüd kaks väljakut, kus saab rannavollet mängida.