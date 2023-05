Volleväljakute ehitamine Tamsalu kultuurimaja juurde on Tapa valla rahva tahe – see ettepanek võitis valla kaasava eelarve hääletuse 2022. aastal. Ehitusega läks natukene aega, sest 20 000 euroga polnud kahele väljakule ehitajat sugugi mitte lihtne leida. Aga nüüd on rajatis igatahes valmis ja laupäeval, Tamsalu linna päevade ajal, avati see pidulikult.