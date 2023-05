Lähipäevil õhusoe üle 21 kraadi ei kerki

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva muutliku pilvisusega ilm. Hommikuks jõuavad Põhja-Eestisse vihmahood. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2–7, rannikul ka loode- ja läänetuul 5–9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, maapinnal võib õhutemperatuur langeda kohati kuni -3 kraadini. Rannikul on oodata kuni 10 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikesevõimalus. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 5–10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 12–17, rannikul kohati 10 kraadi lähedal.