Viies meeste tantsupidu toimub 2026. aastal Rakveres

Viies üle-eestiline meeste tantsupidu toimub 6.-7. juunil 2026 Rakvere staadionil, tähistades 20 aasta möödumist Esimesest Eesti Meeste Tantsupeost. Peo idee autor ja aujuht on tunnustatud tantsupedagoog Maie Orav ning pealavastaja-üldjuht on TÜ Rahvakunstiansambli kunstiline juht Aveli Asber.

Põhiosapoolte ja rahastajate vahelise koostöölepingu allkirjastavad Rakvere linna nimel linnapea Triin Varek, Eesti Rahvatantsukeskuse kui peakorraldaja nimel meeste tantsupeo idee autor ja peo aujuht Maie Orav, Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister ning MTP 5 pealavastaja-üldjuht Aveli Asber.

"Tulevane meeste tantsupidu astub kaks sammu tagasi ja kolm sammu edasi. See on pidu, mille pealavastajaks on Aveli Asber, noor ja andekas naine, kellele meeldib mehi tantsima panna. Kuna tegemist on järjekorras viienda peoga, kannab see alapealkirja "Viiekordne", mis annab võimaluse igaühel tantsida ja tantsu jälgida mitme erineva nurga alt," ütles peo idee autor ja aujuht Maie Orav.

"Minu jaoks on see suur au ja vastutus olla esimest korda üle-eestilise tantsupeo pealavastaja rollis. Olen olnud meeste tantsupeo meeskonnas alates esimesest peost, mis on andnud võimaluse õppida Maie Oravalt kõike seda, mida tähendab üks tantsupeo kokkupanemine. Kõige olulisem on see, et meestel on päris oma tantsupidu, kus mehed saavad olla vabad ja õnnelikud," lisas Aveli Asber.