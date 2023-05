Rakveres himustavad potililli nii pikanäpumehed kui ka huligaanid

Viimase suurema lillede lõhkumisega tekitasid pätid Rakvere Keskväljakul umbes 150-eurose kahju. Lisaks sellele on istutuskastide kummuli lükkamisega tekitatud kahju promenaadi lilledele. "Varastatud on nii taimi kui ka õisi: tulbid, nartsissid, hüatsindid, kõikidest linna lillekastidest," ütles linnaaednik Kärt-Mari Paju. Kahju on tema sõnul kokku umbes 200 eurot.