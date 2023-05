Juhtkiri: ringkaitsest ja aususest

See, kui meid tabab elus mõni ootamatu olukord, on täiesti normaalne. Meie mõistus ujutatakse informatsiooniga sedavõrd üle, et toimetama hakkab nii-öelda reptiili aju. Seal on peidus kõik vajalik selleks, et ellu jääda. Kas tuleks võidelda, põgeneda või tarduda? Tihti jääb pinnale tardumus – kui ma nüüd midagi ei tee, siis oht ehk näiteks karu ei näe mind ja jätkab oma teekonda mind segamata. Nii käib see ka muudel elujuhtudel – lihtsalt tardutakse ja ei tehta midagi.