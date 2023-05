Pille-Riin, Pille-Riin, lapsepõlv on möödas siin

See ansambli Vennaskond laul tuletab meile meelde, et saabumas on koolide lõpetamise aeg. Õhus on kevadet, romantikat ja tunnet, et elu algab nüüd. Hiljuti said õpetajad tormihoiatuse, et varsti võtab tehisintellekt nende ameti üle. Mina arvan, et õpetaja oli, on ja jääb.