Rakvere noored unistavad päris külakiigest

Miniuurimus tehti kohaliku kogukonna teadmisi ja väärtuseid käsitleva kursuse «Viru vägi» raames, mis on riigigümnaasiumi õppuritele kohustuslik. Kursuse käigus uuritakse, millest koosneb Virumaa identiteet, mis tegurid on aidanud meil kujuneda vägevateks ja mis on meie õnnelik olemise aluseks. Kursuse raames rääkis G1 ja G2 (10. ja 11. klass) õpilastele kaasaegsetest kogukondadest riigigümnaasiumi õpetaja Marika Kundla.