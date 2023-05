Tuul on öösel muutliku suunaga, puhudes 1–7, põhjarannikul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 2..7, rannikul kuni 11, maapinnal võib langeda mõnel pool 0 °C-ni.

Teisipäeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikesevõimalus. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul. Õhutemperatuur on 12..17, rannikul kohati 10 °C ümber.