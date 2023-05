Abielulahutus päädis viie kuriteo toimepanemisega

Peadpööritavad juhtumised said alguse mullu kevadel kuu peale lahkuminekut. Ühel päeval võttis Karl-Mihkel ette teekonna oma endisesse elukohta, kus elavad kannatanu ja kaks last. Mehe külaskäigu eesmärgiks oli nimelt elektrikapist kaitsmete ja plommide eemaldamine. Kuna perenaine tundis hirmu järgnevate pahatahtlike rünnakute ees siis otsustas ta majal lihtsalt lukud ära vahetada. Selle peale tegi Karl-Mihkel politseisse hoopis süüteo teate selle kohta, et ei pääse oma varale ligi.