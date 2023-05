Intervjuu ⟩ Veekogul hätta sattudes on kõige olulisem jääda ise rahulikuks

Käesoleval aastal on nii veeõnnetuste, kui ka uppunute arv õnneks null. Kas selle taga on tubli ennetustöö, inimeste teadlikkuse tõus ning mis üldse on põhjused, mis õnnetusteni viivad? Sellest rääkisime Päästeameti Ida päästekeskuse ennetusbüroo ennetuspartner Liina Järviga, kes andis ka kasulikku teavet, kuidas käituda, kui satud veekogul hätta.