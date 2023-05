Riigikohus leiab, et kiiremad ja võimsamad elektriliikurid nõuavad juhtimisõigust

Pilt on illustratiivne.

Mullu elektritõuksiga kihutanud mehe väärteo asi jõudis riigikohtuni, kus leiti, et kiiremad ja võimsamad kaherattalised elektrisõidukid on seaduse mõttes mootorsõidukid, millega teel liiklemiseks on vaja juhtimisõigust ja mis tuleb enne ka registreerida.