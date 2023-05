Ilm püsib sajuta, öösiti kimbutavad miinuskraadid

Kolmapäeva ööks tugevneb kõrgrõhuhari. Pilvi on vähe ja ilm on sajuta. Ööks taevas selgineb ja tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, maapinnal võib –2 kraadini langeda. Rannikul jääb temperatuur 10 kraadi lähedale. Päeval liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb üle Läänemere ümbruse. Pilvi lisandub, aga hoovihma sajab tõenäoliselt Virumaal, mujal on saju tõenäosus väiksem. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid on kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 17 kuni 21, tuulele avatud rannikul kuni 14 kraadi.