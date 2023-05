Kundas tutvustati riigi tuumaenergia töörühma plaane

Rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõuniku Alan Roodi sõnul on Eestis sobivaid kohti tuumaelektrijaama rajamiseks mitu. «Aga need on kõik juba täpsemate uuringute küsimus, mis peaks toimuma pärast seda, kui riigikogu on langetanud otsuse, kas Eesti hakkab tuumariigiks või mitte,» ütles ta.