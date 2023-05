Eelmisel aastal sündis tervise arengu instituudi andmetel Eestis 11 571 last, mis on varasema aastaga võrreldes 1575 last vähem.

Eelmisel aastal sündis tervise arengu instituudi andmetel Eestis 11 571 last, mis on varasema aasta sündide arvuga võrreldes 1575 last vähem. Erinevus statistikaameti avaldatud andmetest tuleneb sellest, et sünniregister kogub kõikide Eestis sündinud laste andmeid olenemata ema elukohariigist, kuid ei kogu Eesti emade välisriigis sündinud laste andmeid.