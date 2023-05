Festivali algne idee – seitse päeva, seitse kontserti, seitse linna – on aegade jooksul täienenud ning praeguseks on sellest saanud kümne põneva kontserdiga suurüritus Ida-Virumaa kaunites paikades. Kontserdipaigad asuvad nii Ida- kui ka Lääne-Virumaal. Need on Jõhvi kontserdimaja, Kohtla-Järve linnaväljak, Toila Valgevilla siseõu, Saka mõis, Meresuu Spa & Hoteli restoran, Jõhvi Mihkli kirik, Illuka mõis, Tulivee rannarestoran, Aseri koolimaja õu ning Narva Vaba Lava siseõu.