Eeskujuliikumine kutsub leidma laste jaoks kvaliteetaega

„Emadel on emadepäev, isadel on isadepäev, kuid laste jaoks ei ole veel välja kujunenud päris oma päeva, mida sarnaselt tähistada. Kuna isad jäävad isadeks ja emad emadeks, siis jäävad ka lapsed sõltumata vanusest lasteks,“ ütles eeskujuliikumise Valge Õhupall eestvedaja Tamo Vahemets. „Kuigi lastepäeva tähistamise fookuses on eelkõige lapsed, siis võiks sellest päevast kujuneda põlvkondadeülene traditsioon, mille fookuses on märkamine ja järeltulijatega koos kvaliteetaja veetmine,“ lisas Vahemets.