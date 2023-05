Aqva spaa saab Viljandilt ajapikendust

Nii Viljandi linnapea Madis Timpson kui ka vallavanem Alar Karu isiklikult on seisukohal, et suurele arendusele tuleks jätta võimalus, mis tähendaks ettevõtja taotlusega nõustumist. "Mina lähen vallavalitsuse ette positiivse häälestatusega, et me ei taha anda signaali, et oleme kergekäeliselt valmis niisugusest eduettevõtlusest loobuma," sõnas Alar Karu. "Suured asjad ei tule kergelt ja loobumisega annaksime halva sõnumi järgmistele suurtele tulijatele."