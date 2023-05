Tapa firma RR Lektus avab Tartumaal Haaslavas uue poe

Meie toidukaupade juhataja Rein Reinvee kinnitas, et suur rõhk pannakse kodumaistele kaupade. "Meie soov on pakkuda külarahvale, vallaelanikele ja ka külalistele kõige populaarsemaid tooteid soodsate hindadega ja teha ostjatele poekülastus võimalikult mugavaks,” ütles ta. "Haaslava külla ehitatakse usinalt uusi elamuid ja elanikkond kasvab hoogsalt. Vallavalitsus võttis meie ettepaneku väga positiivselt ja koostöiselt vastu – oleme selle eest tänulikud.”

Kastre vallavanem Annika Pajumaa-Murov kinnitas, et Haaslava on üks Kastre valla kiiremini kasvavaid külasid ja oma poodi on neil väga vaja. "Kogukond on seda päeva kaua oodanud ja uue poe avamine kasvatab meie kohaliku kogukonna elujõulisust ja atraktiivsust veelgi," lausus ta.