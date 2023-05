Lääne-Virumaa rannad on hooajaks valmis

Nii Võsul kui ka Kundas on terve ranna ulatuses laudtee ning lukust lahti on keeratud riietuskabiinid, duširuumid ja rannatualetid. Kunda rannas tervitab suvitajaid alles hiljuti avatud kahekohaline rannatualett. Mõlema supelranna veeproovid on terviseamet hinnanud väga heaks. Samuti on randades olemas päästeameti kontrollitud veeohutuspüstikud.