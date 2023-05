Pea kuus aastat tagasi Kadrina vabatahtlikele Soomest soetatud päästeauto Sisu on saanud uue kuue ja hakkab nooruspõlve meelde tuletama. Täna sai sõiduk soomekeelsed kirjad ja kleepsud ning asub peagi uusi tööülesandeid täitma. Kas see tähendab, et Kadrinas enam päästeautot polegi?