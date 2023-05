Tõsi, elu vanglates muutub üha mugavamaks. Isegi nii mugavaks, et kohtumajjagi ei pea kohale sõitma, käed raudus, vaid võib veebi teel advokaadi, prokuröri ja kohtunikuga suhelda. Kuid see mugavus tähendab ühtlasi, et niipea need kurikaelad vaba mehena värsket õhku ei hinga.