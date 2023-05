Ühe lapsega pere puhul panustab riik praegu lapse kohta 80 eurot ja kahe lapse puhul samuti 80 eurot lapse kohta kuus. Aga kui peres on kolm last, siis iga laps saab riigilt 303 eurot kuus. Nelja-, viie- või kuuelapseliste perede puhul on vastavalt tegu 252 euro, 222 euro või siis 201 euroga lapse kohta. Mõelgem veel arvudele. Aprillist alates on Eesti keskmine pension 700 eurot kuus. Pension on teatavasti enamiku pensionäride ainus sissetulekuallikas ja kuidagi ei saa pidada ka meie eakate suhtes õiglaseks, et samal ajal toetab riik enam kui 900 euroga kolme lapsega peresid, kus reeglina on kaks palgasaajat.